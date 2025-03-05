Трамп выступает в Конгрессе — из зала выгнали конгрессмена Эла Грина

Конгрессмен-демократ Эл Грин. Фото: скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп начал свое первое выступление в Конгресе во время второго срока, но уже возник инцидент. Конгрессмен Эл Грин пытался перебить выступление Трампа, за что охрана вывела его из зала.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Джонсон выгнал конгрессмена из зала

Спикер палаты представителей Майк Джонсон поручил охране вывести из зала Конгресса представителя Демократический партии Эла Грина. В частности, за то, что он помешал речи и Трампа. Изначально ему было сказано предупреждение, однако попытки помешать Трампу говорить не прекращались.

Когда охрана подошла, Грин уходя из зала кричал Трампу: "У тебя нет полномочий урезать Medicaid".

Отметим, что во время того, как Трамп входил в зал, а также в ходе его выступления — республиканцы не один раз вставали и аплодировали. В свою очередь демократы — сидели и от них никакой реакции не было.

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал премьер-министра Канады "губернатором", а также вновь пригрозил этой стране

Также мы писали, что Трампа собираются номинировать на Нобелевскую премию мира. Причиной называют его приверженность мира, в частности, на Ближнем Востоке.