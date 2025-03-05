Трамп выступает в Конгрессе — из зала выгнали конгрессмена Эла Грина

Республиканцы выгнали конгрессмена во время выступления Трампа
Президент США Дональд Трамп начал свое первое выступление в Конгресе во время второго срока, но уже возник инцидент. Конгрессмен Эл Грин пытался перебить выступление Трампа, за что охрана вывела его из зала.
Об этом сообщает Associated Press.
Джонсон выгнал конгрессмена из зала
Спикер палаты представителей Майк Джонсон поручил охране вывести из зала Конгресса представителя Демократический партии Эла Грина. В частности, за то, что он помешал речи и Трампа. Изначально ему было сказано предупреждение, однако попытки помешать Трампу говорить не прекращались.
Когда охрана подошла, Грин уходя из зала кричал Трампу: "У тебя нет полномочий урезать Medicaid".
Отметим, что во время того, как Трамп входил в зал, а также в ходе его выступления — республиканцы не один раз вставали и аплодировали. В свою очередь демократы — сидели и от них никакой реакции не было.
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал премьер-министра Канады "губернатором", а также вновь пригрозил этой стране
Также мы писали, что Трампа собираются номинировать на Нобелевскую премию мира. Причиной называют его приверженность мира, в частности, на Ближнем Востоке.
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