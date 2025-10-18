Россияне никогда не станут героями "Холостяка" — Решетник

Украинский телеведущий Григорий Решетник. Фото: grisha_reshetnik/Instagram

Телеведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник ответил, кто никогда не сможет стать главным героем шоу. По его словам, участие россиян в украинском шоу "Холостяк" невозможно.

Об этом Григорий Решетник сказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Решетник о том, кто никогда не станет героем шоу "Холостяк"

В ответ на вопрос о том, допускает ли Григорий Решетник, что когда-то какой-то россиянин, который поддерживает Украину, может стать главным героем украинского шоу "Холостяк", телеведущий ответил:

"Я думаю, что это не ко времени, я такого не допускаю. Я тогда не буду ведущим в этом сезоне точно. Я убежден, что ни один человек с телеканала СТБ (такого не допускает, — Ред.). Это будет не украинский проект "Холостяк", не ко времени, не сейчас.

Я смотрю на мировоззрение детей, внуков, они также не допускают этого. Они еще больше не допускают, чем мы — те люди, которые когда-то имели грех снимать главных героев из не очень добрососедской страны".

Кроме того, Решетник отметил, что наконец высвободилось информационное пространство для настоящих культурных, талантливых украинцев. Телеведущий подчеркнул, что сейчас украинские актеры, режиссеры и продюсеры на первом месте, а не так, как было раньше.

"Украинские актеры — они не на втором плане, режиссеры не вторые-третьи, первые номера. Продюсеры — первые.

Сложились так обстоятельства, что украинцы выходят на первое место. Мы создаем продукт, которым восхищаются во всем мире. Я не знаю, кто должен быть героем (среди россиян, — Ред.), чтобы мы обратили внимание. Я думаю таких нет", — сказал Решетник.

