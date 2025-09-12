Видео
Главная Новости дня "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком — чего ждать в новом сезоне шоу

"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком — чего ждать в новом сезоне шоу

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 18:05
Холостяк с Тарасом Цымбалюком — эксклюзив о закулисье шоу
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Уже через пять недель стартует новый сезон романтического реалити "Холостяк", главным героем в котором стал известный актер Тарас Цимбалюк. На съемочной площадке "Холостяк" оставляет все актерские способности вне проекта и живет настоящей жизнью.

Об этом Новини.LIVE рассказал телеведущий программы Григорий Решетник.

Григорий Решетник о новом сезоне "Холостяка"

Телеведущий известного шоу раскрыл, что в "Холостяк-14" пытались попасть сотни девушек. В частности, только в первый день СТБ получил 800 заявок. В целом на одно место претендовало около 100 участниц.

Решетник подчеркнул, что из девушек выбирали только тех, кто пришел за сердцем Тараса. Ведущий добавил, что Цимбалюк в силу своей профессии чувствует фальшь в других людях. Девушкам, которые привыкли играть чувствами, было очень трудно.

Григорий Решетник также рассказал, что Цимбалюк на шоу оставил свое актерское мастерство за кадром и проживает с девушками настоящие эмоции и живет настоящей жизнью.

Редакция Новини.LIVE также напомнила ведущему, что в одном из сезонов "Холостяка" участвовал россиянин Андрей Искорнев. Решетник заверил, что сейчас участие россиян в проекте точно не актуально.

Он убежден, что обида на россиян навсегда запечатлелась и у нашего будущего поколения, которое вряд ли допустит их в наше инфопространство.

Премьера "Холостяк-14" запланирована на 17 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк шоу украинские звезды любовь
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
