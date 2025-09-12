Холостяк с Тарасом Цымбалюком — эксклюзив о закулисье шоу

"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком — чего ждать в новом сезоне шоу
Уже через пять недель стартует новый сезон романтического реалити "Холостяк", главным героем в котором стал известный актер Тарас Цимбалюк. На съемочной площадке "Холостяк" оставляет все актерские способности вне проекта и живет настоящей жизнью.
Об этом Новини.LIVE рассказал телеведущий программы Григорий Решетник.
Григорий Решетник о новом сезоне "Холостяка"
Телеведущий известного шоу раскрыл, что в "Холостяк-14" пытались попасть сотни девушек. В частности, только в первый день СТБ получил 800 заявок. В целом на одно место претендовало около 100 участниц.
Решетник подчеркнул, что из девушек выбирали только тех, кто пришел за сердцем Тараса. Ведущий добавил, что Цимбалюк в силу своей профессии чувствует фальшь в других людях. Девушкам, которые привыкли играть чувствами, было очень трудно.
Григорий Решетник также рассказал, что Цимбалюк на шоу оставил свое актерское мастерство за кадром и проживает с девушками настоящие эмоции и живет настоящей жизнью.
Редакция Новини.LIVE также напомнила ведущему, что в одном из сезонов "Холостяка" участвовал россиянин Андрей Искорнев. Решетник заверил, что сейчас участие россиян в проекте точно не актуально.
Он убежден, что обида на россиян навсегда запечатлелась и у нашего будущего поколения, которое вряд ли допустит их в наше инфопространство.
Премьера "Холостяк-14" запланирована на 17 октября в 19:00 на телеканале СТБ.
