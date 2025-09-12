Відео
Головна Новини дня "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком — чого чекати в новому сезоні шоу

"Холостяк" з Тарасом Цимбалюком — чого чекати в новому сезоні шоу

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 18:05
Холостяк з Тарасом Цимбалюком - ексклюзив про залаштунки шоу
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Вже за п'ять тижнів стартує новий сезон романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм в якому став відомий актор Тарас Цимбалюк. На знімальному майданчику "Холостяк" залишає всі акторські здібності поза проєктом і живе справжнім життям.

Про це Новини.LIVE розповів телеведучий програми Григорій Решетнік.

Читайте також:

Григорій Решетник про новий сезон "Холостяка"

Телеведучий відомого шоу розкрив, що в "Холостяк-14" намагалися потрапити сотні дівчат. Зокрема, лише в перший день СТБ отримав 800 заявок. Загалом на одне місце претендувало близько 100 учасниць.

Решетнік підкреслив, що з дівчат обирали лише тих, хто прийшов за серцем Тараса. Ведучий додав, що Цимбалюк в силу своєї професії відчуває фальш в інших людях. Дівчатам, які звикли грати почуттями, було дуже важко.

Григорій Решетнік також розповів, що Цимбалюк на шоу залишив свою акторську майстерність за кадром і проживає з дівчатами справжні емоції й живе справжнім життям.

Редакція Новини.LIVE також нагадала ведучому, що в одному з сезонів "Холостяка" брав участь росіянин Андрій Іскорнєв. Решетнік запевнив, що нині участь росіян в проєкт точно не на часі.

Він переконаний, що образа на росіян назавжди закарбувалась і у нашого майбутнього покоління, яке навряд чи допустить їх у наш інфопростір.

Прем'єра "Холостяк-14" запланована на 17 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
