Холостяк з Тарасом Цимбалюком - ексклюзив про залаштунки шоу

"Холостяк" з Тарасом Цимбалюком — чого чекати в новому сезоні шоу
Вже за п'ять тижнів стартує новий сезон романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм в якому став відомий актор Тарас Цимбалюк. На знімальному майданчику "Холостяк" залишає всі акторські здібності поза проєктом і живе справжнім життям.
Про це Новини.LIVE розповів телеведучий програми Григорій Решетнік.
Григорій Решетник про новий сезон "Холостяка"
Телеведучий відомого шоу розкрив, що в "Холостяк-14" намагалися потрапити сотні дівчат. Зокрема, лише в перший день СТБ отримав 800 заявок. Загалом на одне місце претендувало близько 100 учасниць.
Решетнік підкреслив, що з дівчат обирали лише тих, хто прийшов за серцем Тараса. Ведучий додав, що Цимбалюк в силу своєї професії відчуває фальш в інших людях. Дівчатам, які звикли грати почуттями, було дуже важко.
Григорій Решетнік також розповів, що Цимбалюк на шоу залишив свою акторську майстерність за кадром і проживає з дівчатами справжні емоції й живе справжнім життям.
Редакція Новини.LIVE також нагадала ведучому, що в одному з сезонів "Холостяка" брав участь росіянин Андрій Іскорнєв. Решетнік запевнив, що нині участь росіян в проєкт точно не на часі.
Він переконаний, що образа на росіян назавжди закарбувалась і у нашого майбутнього покоління, яке навряд чи допустить їх у наш інфопростір.
Прем'єра "Холостяк-14" запланована на 17 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.
Зірка "Кухні" назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом".
Вибір зірок — фільми, які відповідають вашому знаку зодіаку.
Netflix випустить серіал про життя Вікторії Бекхем.
3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.
Стівен Кінг назвав Трампа "небезпечним ідіотом".
Читайте Новини.LIVE!