Росіяни ніколи не стануть героями "Холостяка" — Решетнік

Український телеведучий Григорій Решетнік. Фото: grisha_reshetnik/Instagram

Телеведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік відповів, хто ніколи не зможе стати головним героєм шоу. За його словами, участь росіян в українському шоу "Холостяк" неможлива.

Про це Григорій Решетнік сказав у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама

Читайте також:

Решетнік про те, хто ніколи не стане героєм шоу "Холостяк"

У відповідь на питання про те, чи допускає Григорій Решетнік, що колись якийсь росіянин, який підтримує Україну, може стати головним героєм українського шоу "Холостяк", телеведучий відповів:

"Я думаю, що це не на часі, я такого не допускаю. Я тоді не буду ведучим у цьому сезоні точно. Я переконаний, що жодна людина з телеканалу СТБ (такого не допускає, — Ред.). Це буде не український проєкт "Холостяк", не на часі, не зараз.

Я дивлюся на світогляд дітей, онуків, вони також не допускають цього. Вони ще більше не допускають, аніж ми — ті люди, які колись мали гріх знімати головних героїв із не дуже добросусідської країни".

Крім того, Решетнік зазначив, що нарешті вивільнився інформаційний простір для справжніх культурних, талановитих українців. Телеведучий наголосив, що зараз українські актори, режисери та продюсери на першому місці, а не так, як було раніше.

"Українські актори — вони не на другому плані, режисери не другі-треті, перші номери. Продюсери — перші.

Склалися так обставини, що українці виходять на перше місце. Ми створюємо продукт, яким захоплюються у всьому світі. Я не знаю, хто має бути героєм (серед росіян, — Ред.), щоб ми звернули увагу. Я думаю таких немає", — сказав Решетнік.

Раніше ми інформували, чого чекати від нового сезону шоу "Холостяк" з українським актором Тарасом Цимбалюком.

Також ми повідомляли, скільки анкет було на участь у шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком.