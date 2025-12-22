Финал Холостяка с Цимбалюком — Решетник рассказал, чего ожидать

Решетник рассказал о финале Холостяка — эксклюзив
Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о финале 14 сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком. По его словам, будет горячо.
Об этом Григорий Решетник рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик в рамках подготовку к спецэфиру "Танцы со звездами: Движение к жизни".
Финал "Холостяка" с Цимбалюком
Последний выпуск "Холостяка" состоится уже в пятницу, 26 декабря. Решетник отметил, что этот сезон невероятно популярен, поскольку каждый выпуск набирает миллионные просмотры.
По его словам, скандалы в шоу показывают, что это настоящее реалити.
"И поверьте, вот еще полуфинал, финал и финальное пост шоу. Подождите. Все, что было до тех пор, вам просто покажется легкой прогулкой и разминкой. Поэтому обещаю, будет горячо", — подчеркнул ведущий.
Он также сообщил, что находится в хороших отношениях со всеми участницами.
Кто в финале "Холостяка-14"
В 10 выпуске Тарас Цимбалюк решил оставить всех участниц, поэтому в финал прошла тройка:
- Ирина Пономаренко
- Анастасия Половинкина
- Надин Головчук
Спецэфир "Танцы со звездами: Движение к жизни"
Премьера шоу будет 28 декабря в 20:00 на "1+1 Украина".
