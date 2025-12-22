Видео
Главная Новости дня Решетник рассказал о финале Холостяка — эксклюзив

Решетник рассказал о финале Холостяка — эксклюзив

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 14:56
Финал Холостяка с Цимбалюком — Решетник рассказал, чего ожидать
Григорий Решетник. Фото: кадр из видео

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о финале 14 сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком. По его словам, будет горячо.

Об этом Григорий Решетник рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик в рамках подготовку к спецэфиру "Танцы со звездами: Движение к жизни".

Читайте также:

Финал "Холостяка" с Цимбалюком

Последний выпуск "Холостяка" состоится уже в пятницу, 26 декабря. Решетник отметил, что этот сезон невероятно популярен, поскольку каждый выпуск набирает миллионные просмотры.

По его словам, скандалы в шоу показывают, что это настоящее реалити.

"И поверьте, вот еще полуфинал, финал и финальное пост шоу. Подождите. Все, что было до тех пор, вам просто покажется легкой прогулкой и разминкой. Поэтому обещаю, будет горячо", — подчеркнул ведущий.

Он также сообщил, что находится в хороших отношениях со всеми участницами.

Кто в финале "Холостяка-14"

В 10 выпуске Тарас Цимбалюк решил оставить всех участниц, поэтому в финал прошла тройка:

  • Ирина Пономаренко
Ірина Пономаренко Холостяк 14
Ирина Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko.hlf
  • Анастасия Половинкина
Анастасія Половинкіна Холостяк 14
Анастасия Половинкина. Фото: instagram.com/polovynkina_
  • Надин Головчук
Надін Головчук
Надин Головчук. Фото: instagram.com/nadin.holovchuk

Спецэфир "Танцы со звездами: Движение к жизни"

Премьера шоу будет 28 декабря в 20:00 на "1+1 Украина". Зрителей призывают поддержать сбор на прицельную эвакуацию раненых защитников, которая спасает жизни и дает шанс на полноценное восстановление. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, Цимбалюк объяснил, как изменилась его жизнь после участия в шоу "Холостяк".

А в новом бэкстейдже со съемок "Холостяка" рассказали, зачем Цимбалюку наушник в ухе.

украинцы шоу Холостяк Украина Тарас Цымбалюк шоу Григорий Решетник
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
