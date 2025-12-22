Фінал Холостяка з Цимбалюком — Решетнік розповів, чого очікувати

Григорій Решетнік. Фото: кадр з відео

Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про фінал 14 сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. За його словами, буде гаряче.

Про це Григорій Решетнік розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік в рамках підготовку до спецефіру "Танці з зірками: Рух до життя".

Реклама

Читайте також:

Фінал "Холостяка" з Цимбалюком

Останній випуск "Холостяка" відбудеться вже у пʼятницю, 26 грудня. Решетнік зауважив, що цей сезон неймовірно популярний, оскільки кожен випуск набирає мільйонні перегляди.

За його словами, скандали в шоу показують, що це справжнє реаліті.

"І повірте, от ще півфінал, фінал і фінальне пост шоу. Почекайте. Все, що було доти, вам просто здасться легкою прогулянкою і розминкою. Тому обіцяю, буде гаряче", — наголосив ведучий.

Він також повідомив, що перебуває у хороших відносинах з усіма учасницями.

Хто у фіналі "Холостяка-14"

У 10 випуску Тарас Цимбалюк вилишив залишити всіх учасниць, тому у фінал пройшла трійка:

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko.hlf

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна. Фото: instagram.com/polovynkina_

Надін Головчук

Надін Головчук. Фото: instagram.com/nadin.holovchuk

Спецефір "Танці з зірками: Рух до життя"

Премʼєра шоу буде 28 грудня о 20:00 на "1+1 Україна". Глядачів закликають підтримати збір на прицільну евакуацію поранених захисників, що рятує життя та дає шанс на повноцінне відновлення. Приєднатися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, Цимбалюк пояснив, як змінилося його життя після участі у шоу "Холостяк".

А у новому бекстейджі зі зйомок "Холостяка" розповіли, навіщо Цимбалюку навушник у вусі.