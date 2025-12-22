Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Решетнік розповів про фінал Холостяка — ексклюзив

Решетнік розповів про фінал Холостяка — ексклюзив

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:56
Фінал Холостяка з Цимбалюком — Решетнік розповів, чого очікувати
Григорій Решетнік. Фото: кадр з відео

Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про фінал 14 сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. За його словами, буде гаряче.

Про це Григорій Решетнік розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік в рамках підготовку до спецефіру "Танці з зірками: Рух до життя".

Реклама
Читайте також:

Фінал "Холостяка" з Цимбалюком

Останній випуск "Холостяка" відбудеться вже у пʼятницю, 26 грудня. Решетнік зауважив, що цей сезон неймовірно популярний, оскільки кожен випуск набирає мільйонні перегляди.  

За його словами, скандали в шоу показують, що це справжнє реаліті. 

"І повірте, от ще півфінал, фінал і фінальне пост шоу. Почекайте. Все, що було доти, вам просто здасться легкою прогулянкою і розминкою. Тому обіцяю, буде гаряче", — наголосив ведучий.

Він також повідомив, що перебуває у хороших відносинах з усіма учасницями.

Хто у фіналі "Холостяка-14"

У 10 випуску Тарас Цимбалюк вилишив залишити всіх учасниць, тому у фінал пройшла трійка:

  • Ірина Пономаренко
Ірина Пономаренко Холостяк 14
Ірина Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko.hlf
  • Анастасія Половинкіна
Анастасія Половинкіна Холостяк 14
Анастасія Половинкіна. Фото: instagram.com/polovynkina_
  • Надін Головчук
Надін Головчук
Надін Головчук. Фото: instagram.com/nadin.holovchuk

Спецефір "Танці з зірками: Рух до життя"

Премʼєра шоу буде 28 грудня о 20:00 на "1+1 Україна". Глядачів закликають підтримати збір на прицільну евакуацію поранених захисників, що рятує життя та дає шанс на повноцінне відновлення. Приєднатися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, Цимбалюк пояснив, як змінилося його життя після участі у шоу "Холостяк".

А у новому бекстейджі зі зйомок "Холостяка" розповіли, навіщо Цимбалюку навушник у вусі

українці шоу Холостяк Україна Тарас Цимбалюк шоу Григорій Решетнік
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації