Главная Новости дня Решетник поделился впечатлениями от сезона Холостяка с Цимбалюком

Решетник поделился впечатлениями от сезона Холостяка с Цимбалюком

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 08:35
Григорий Решетник прокомментировал 14 сезон Холостяка с Цимбалюком
Григорий Решетник. Фото: кадр из видео

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился впечатлениями от 14 сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком. По его словам, он один из самых рейтинговых в истории.

Об этом Григорий Решетник рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик в рамках подготовку к спецэфиру "Танцы со звездами: Движение к жизни".

Читайте также:

Что говорит Решетник о "Холостяке-14"

Ведущий отметил, что сезон "Холостяка" с Цимбалюком невероятный. По его словам, шоу опережает конкурентов в три раза. Каждый выпуск имеет миллионные просмотры.

"Все шикарные, красивые, кастинг и зрители. То, что скандалят, это все эмоции, но это свидетельствует о том, что у нас настоящее реалити. И поверьте, вот еще полуфинал, финал и финальное пост шоу. Подождите. Все, что было до этого, вам просто покажется легкой прогулкой и разминкой. Поэтому обещаю, будет горячо", — говорит Решетник.

Он также прокомментировал свои посты в соцсетях и отметил, что пишет их сам. Ведущий поделился, что в Threads проводил по 5-6 часов. Там у него 15 миллионов просмотров.

"И опять же этот юмор давно живет. Просто телевизионный формат не позволял полностью его показать. А через Threads, другие соцсети могу реализовывать", — отметил Решетник.

По его словам, он в хороших отношениях со всеми участницами шоу. Ведущий добавил, что его миссия заключается в том, чтобы в стране совсем не осталось холостяков и холостячек.

Спецэфир "Танцы со звездами: Движение к жизни"

Премьера шоу будет 28 декабря в 20:00 на "1+1 Украина". Зрителей призывают поддержать сбор на прицельную эвакуацию раненых защитников, которая спасает жизни и дает шанс на полноценное восстановление. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, Цимбалюк объяснил, что изменилось в его жизни после участия в проекте "Холостяк".

Ранее мы рассказывали, чем закончился 10 выпуск "Холостяка-14", в котором Цимбалюк познакомил участниц со своей семьей.

шоу Холостяк Украина шоу Григорий Решетник Роман Цимбалюк
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
