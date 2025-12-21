Відео
Головна Новини дня Решетнік поділився враженнями від сезону Холостяка з Цимбалюком

Решетнік поділився враженнями від сезону Холостяка з Цимбалюком

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 08:35
Григорій Решетнік прокоментував 14 сезон Холостяка з Цимбалюком
Григорій Решетнік. Фото: кадр з відео

Український телеведучий Григорій Решетнік поділився враженнями від 14 сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. За його словами, він один з найрейтинговіших в історії.

Про це Григорій Решетнік розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік в рамках підготовку до спецефіру "Танці з зірками: Рух до життя".

Читайте також:

Що каже Решетнік про "Холостяка-14"

Ведучий зауважив, що сезон "Холостяка" з Цимбалюком неймовірний. За його словами, шоу випереджає конкурентів у три рази. Кожен випуск має мільйонні перегляди.

"Всі шикарні, красиві, кастинг і глядачі. Те, що скандалять, це все емоції, але це свідчить про те, що в нас справжній реаліті. І повірте, от ще півфінал, фінал і фінальне пост шоу. Почекайте. Все, що було доти, вам просто здасться легкою прогулянкою і розминкою. Тому обіцяю, буде гаряче", — каже Решетнік.

Він також прокоментував свої дописи у соцмережах та наголосив, що пише їх сам. Ведучий поділився, що у Threads проводив по 5-6 годин. Там у нього 15 мільйонів переглядів.

"І знову таки цей гумор давно живе. Просто телевізійний формат не дозволяв повністю його показати. А через Threads, інші соцмережі можу реалізовувати", — зазначив Решетнік.

За його словами, він у хороших відносинах з усіма учасницями шоу. Ведучий додав, що його місія полягає в тому, аби в країні зовсім не залишилось холостяків та холостячок.

Спецефір "Танці з зірками: Рух до життя"

Премʼєра шоу буде 28 грудня о 20:00 на "1+1 Україна". Глядачів закликають підтримати збір на прицільну евакуацію поранених захисників, що рятує життя та дає шанс на повноцінне відновлення. Приєднатися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, Цимбалюк пояснив, що змінилося в його житті після участі в проєкті "Холостяк".

Раніше ми розповідали, чим закінчився 10 випуск "Холостяка-14", в якому Цимбалюк знайомим учасниць зі своєю сімʼєю.

шоу Холостяк Україна шоу Григорій Решетнік Роман Цимбалюк
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
