В Ирландии вынесли приговоры восьми фигурантам дела о рекордной партии кокаина - среди осужденных есть граждане Украины

Задержание мужчины за наркотики. Иллюстративное фото: Freepik

Ирландский суд вынес приговоры по громкому делу о масштабной контрабанде наркотиков, ставшей крупнейшим случаем в истории страны. К длительным срокам лишения свободы приговорены восемь мужчин, среди которых — трое граждан Украины.

Об этом сообщает The Irish Times.

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Приговоры за контрабанду наркотиков

В материалах суда указано, что мужчины участвовали в перевозке более 2,2 тонны кокаина, рыночная стоимость которого превышает 157 миллионов евро.

Наркотики нашли на борту грузового судна под панамским флагом MV Matthew, которое было перехвачено у берегов Ирландии в сентябре 2023 года.

Судно, вышедшее из Кюрасао — острова в Карибском море неподалеку от Венесуэлы, пересекло Атлантический океан и уже в ирландских территориальных водах было остановлено спецслужбами. Шестеро мужчин находились непосредственно на борту MV Matthew во время задержания. Еще двоих арестовали при попытке перегрузить наркотики на другое судно в Ирландском море.

Все восемь подозреваемых признали свою вину в контрабанде наркотических веществ. В зависимости от роли в преступной схеме, они получили приговоры от 13,5 до 20 лет заключения.

Граждане Украины — Михаил Гаврик, Виталий Власой и Виталий Лапа — приговорены к 14, 16,5 и 14,5 годам лишения свободы соответственно.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали иностранца, который пытался переправить 15 кг героина из Турции в Европу.

Также мы писали, что в Украине правоохранители провели одну из самых масштабных спецопераций. Они разоблачили организованную группу, которая занималась изготовлением и распространением психотропных веществ.