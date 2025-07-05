В Ірландії винесли вироки вісьмом фігурантам справи про рекордну партію кокаїну — серед засуджених є громадяни України

Затримання чоловіка за наркотики. Ілюстративне фото: Freepik

Ірландський суд ухвалив вироки у гучній справі про масштабну контрабанду наркотиків, що стала найбільшим випадком в історії країни. До тривалих строків позбавлення волі засуджено вісьмох чоловіків, серед яких — троє громадян України.

Про це повідомляє The Irish Times.

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Вироки за контрабанду наркотиків

У матеріалах суду вказано, що чоловіки брали участь у перевезенні понад 2,2 тонни кокаїну, ринкова вартість якого перевищує 157 мільйонів євро.

Наркотики знайшли на борту вантажного судна під панамським прапором MV Matthew, яке було перехоплене біля берегів Ірландії у вересні 2023 року.

Судно, що вийшло з Кюрасао — острова в Карибському морі неподалік від Венесуели, перетнуло Атлантичний океан і вже в ірландських територіальних водах було зупинене спецслужбами. Шестеро чоловіків перебували безпосередньо на борту MV Matthew під час затримання. Ще двох арештували під час спроби перевантажити наркотики на інше судно в Ірландському морі.

Усі вісім підозрюваних визнали свою провину у контрабанді наркотичних речовин. Залежно від ролі у злочинній схемі, вони отримали вироки від 13,5 до 20 років ув’язнення.

Громадяни України — Михайло Гаврик, Віталій Власой та Віталій Лапа — засуджені до 14, 16,5 та 14,5 років позбавлення волі відповідно.

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