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Рекетир угрожал убийством ребенка жене пропавшего воина ВСУ

1 ноября 2024 13:35
Анастасия Постоенко - Редактор
СБУ задержала рекетира, который требовал деньги у жены военного
Задержание рэкетира работниками СБУ. Фото: Служба безопасности Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Черкасской области, который пытался обмануть жену украинского защитника и выманить у нее деньги. Затем он перешел к угрозам и заявлял, что убьет ее ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Следователи рассказали, что задержанному жителю Черкащины 28 лет. Он обещал родным пропавших без вести украинских воинов вернуть их домой, но требовал финансовое вознаграждение за такие услуги.

Так, он встретил жену одного из военных, которую убедил, что ее муж находится в плену, а для его возвращения требовал перечислить ему средства несколькими траншами.

"Находясь в уязвимом состоянии, женщина несколькими траншами перечислила молодому человеку более 160 тыс. грн. Когда у нее возникли сомнения в дальнейшем перечислении суммы, фигурант начал угрожать ей", — рассказали в СБУ.

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Задержание рекетира. Фото: СБУ

Рекетир, опасаясь прекращения финансирования со стороны женщины, начал угрожать физической расправой над ней, ее мужем и их общим ребенком.

Правоохранители задержали мужчину в момент, когда он получал на банковские реквизиты еще один транш в 30 тысяч гривен от пострадавшей.

Следствие также установило, что подозреваемый получал информацию о семьях пленных или пропавших без вести военных на тематических интернет-форумах, где родственники искали своих близких.

В ходе обысков у него изъяли мобильные телефоны, где находились доказательства преступлений, а также банковские карточки, куда злоумышленнику перечисляли средства.

Ему объявили подозрение по уголовному делу о вымогательстве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Обращаем внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти! Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:" +38 067 650-83-32 +38 098 087-36-01 или по электронному адресу united.centre.ssu@gmail.com" , — предупредили в СБУ.

Напомним, недавно омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в Катаре удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих.

Также адвокаты объяснили алгоритм действий, что нужно делать в случае, если военнослужащий пропал без вести.

СБУ пропавшие без вести Нацполиция угрозы украинские военные ВСУ

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