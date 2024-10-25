Питання зниклих безвісти обговорив Лубінець у Катарі

Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець з прав людини зустрівся в Катарі з державним міністром з питань міжнародного співробітництва в міністерстві закордонних справ Держави Катар Лолвою Рашид Аль Хатер. Одним з важливих питань стало отримання списків зниклих безвісти військових.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.

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Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини, завдяки певним зусиллям в Катарі вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців.

Також Дмитро Лубінець отримав листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорив із представником міністерства закордонних справ Держави Катар можливість прискорення процесу обміну військовополоненими.

"До того ж вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів", — написав Лубінець.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські військові злочинці продовжують вбивати українських військових під час здачі в полон. Відомо про близько 100 таких випадків.

Також Новини.LIVE писали, що Дмитро Лубінець 19 жовтня зустрівся з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та представниками ЮНІСЕФ. На зустрічі обговорили об’єднання зусиль для захисту прав дітей та встановлення справедливого миру в Україні.