Вопрос пропавших без вести обсудил Лубинец в Катаре

Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец по правам человека встретился в Катаре с государственным министром по международному сотрудничеству в министерстве иностранных дел Государства Катар Лолвой Рашид Аль Хатер. Одним из важных вопросов стало получение списков пропавших без вести военных.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в пятницу, 25 октября.

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Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, благодаря определенным усилиям в Катаре удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих.

Также Дмитрий Лубинец получил письма украинских военнопленных своим родным и обсудил с представителем министерства иностранных дел Государства Катар возможность ускорения процесса обмена военнопленными.

"К тому же удалось наработать договоренности о предоставлении помощи гражданским, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности, содействии восстановлению личных документов", — написал Лубинец.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, российские военные преступники продолжают убивать украинских военных во время сдачи в плен. Известно около 100 таких случаев.

Также Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец 19 октября встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и представителями ЮНИСЕФ. На встрече обсудили объединение усилий по защите прав детей и установлению справедливого мира в Украине.