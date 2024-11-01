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Рекетир погрожував вбивством дитини дружині зниклого воїна ЗСУ

1 листопада 2024 13:35
Анастасія Постоєнко - Редактор
СБУ затримала рекетира який вимагав гроші у дружини військового
Затримання рекетира працівниками СБУ. Фото: Служба безпеки України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Працівники Служби безпеки України затримали жителя Черкаської області, який намагався обдурити дружину українського захисника та виманити в неї гроші. Потім він перейшов до погроз та заявляв, що вб'є її дитину.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Слідчі розповіли, що затриманому мешканцю Черкащини 28 років. Він обіцяв рідним зниклих безвісти українських воїнів повернути їх додому, але вимагав фінансову винагороду за такі послуги. 

Так він натрапив на дружину одного з військових, яку переконав, що її чоловік перебуває у полоні, а для його повернення вимагав перерахувати йому кошти кількома траншами. 

"Перебуваючи у вразливому стані, жінка кількома траншами перерахувала молодику понад 160 тис. грн. Коли у неї виникли сумніви щодо подальшого перерахування суми, фігурант почав погрожувати їй", — розповіли в СБУ.

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Затримання рекетира. Фото: СБУ

Рекетир, побоюючись припинення фінансування з боку жінки, почав погрожувати фізичною розправою над нею, її чоловіком та їх спільною дитиною.

Правоохоронці затримали чоловіка у момент, коли він отримував на банківські реквізити ще один транш на 30 тисяч гривень від постраждалої. 

Слідство також встановило, що підозрюваний отримував інформацію про сім'ї полонених чи зниклих безвісти військових на тематичних інтернет-форумах, де родичі шукали своїх близьких.

У ході обшуків в нього вилучили мобільні телефони, де були докази злочинів, а також банківські картки, куди зловмиснику перераховували кошти. 

Йому оголосили підозру у кримінальній справі про вимагання в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

"Звертаємо увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади! Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 067 650-83-32 +38 098 087-36-01 або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com", — попередили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен України Дмитрол Лубінець заявив, що в Катарі вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців.

Також адвокати пояснили алгоритм дій, що треба робити у випадку, якщо військовослужбовець зник безвісти

СБУ зниклі безвісти Нацполіція погрози українські військові ЗСУ

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