Видео

Главная Новости дня Реестр убытков из-за войны — как украинцам подать заявки

Реестр убытков из-за войны — как украинцам подать заявки

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 23:28
Украина расширяет международный Реестр убытков - Свириденко
Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об обновлении механизма подачи заявлений в международный Реестр убытков. Он является одним из инструментов привлечения России к ответственности за ущерб, нанесенный украинцам в результате войны.

Об этом Свириденко написала в Telegram в среду, 17 декабря.

Читайте также:
Реестр убытков из-за войны — как украинцам подать заявки - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Украина расширяет международный Реестр убытков

По словам премьер-министра, правительство обновило порядок подачи заявлений через портал "Дія". Отныне обратиться в международный Реестр смогут не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины. В частности, речь идет о подаче заявлений о повреждении или уничтожении жилых объектов, объектов критической инфраструктуры и другого имущества. Возможность подачи таких заявлений заработает в ближайшее время.

Юлия Свириденко отметила, что с апреля 2024 года украинцы уже активно пользуются этим механизмом. За этот период почти 90 тысяч человек подали заявления в 14 категориях международного Реестра убытков через портал "Дія".

Рассмотрение поданных заявлений и принятие решений о компенсации будет осуществлять специальная Компенсационная комиссия. Она была основана накануне 35 государствами, подписавшими соответствующую международную Конвенцию.

Напомним, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что в Гааге подписали Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном агрессией России против Украины.

А до этого в Нидерландах создали Международный реестр убытков, которые Москва нанесла Украине из-за полномасштабного вторжения.

