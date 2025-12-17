Відео
Реєстр збитків через війну — як українцям подати заявки

Реєстр збитків через війну — як українцям подати заявки

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 23:28
Україна розширює міжнародний Реєстр збитків - Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про оновлення механізму подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Він є одним з інструментів притягнення Росії до відповідальності за шкоду, завдану українцям унаслідок війни.

Про це Свириденко написала у Telegram у середу, 17 грудня.

Реєстр збитків через війну — як українцям подати заявки - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Україна розширює міжнародний Реєстр збитків

За словами прем'єр-міністрки, уряд оновив порядок подання заяв через портал "Дія". Відтепер звернутися до міжнародного Реєстру зможуть не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України. Зокрема, йдеться про подання заяв щодо пошкодження або знищення житлових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури та іншого майна. Можливість подання таких заяв запрацює найближчим часом.

Юлія Свириденко зазначила, що з квітня 2024 року українці вже активно користуються цим механізмом. За цей період майже 90 тисяч осіб подали заяви в 14 категоріях міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія".

Розгляд поданих заяв та ухвалення рішень щодо компенсації здійснюватиме спеціальна Компенсаційна комісія. Її було засновано напередодні 35 державами, які підписали відповідну міжнародну Конвенцію.

Нагадаємо, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що у Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України.

А до цього в Нідерландах створили Міжнародний реєстр збитків, яких Москва завдала Україні через повномасштабне вторгнення.

