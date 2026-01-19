ГУР обнародовало характеристики нового БпЛА РФ Герань-5

Обломки дрона "Герань-5". Фото: ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало расширенный технический анализ нового российского ударного беспилотника "Герань-5". Новая модель значительно превосходит предыдущие образцы и содержит запчасти из США, Германии и Китая.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

Беспилотник "Герань-5" - какие характеристики и чем отличается от предыдущих моделей

В разведке отмечают, что речь идет о реактивном беспилотнике, который является дальнейшим развитием линейки ударных дронов типа "Герань".

По составу и внешним характеристикам аппарат имеет очень большое сходство с иранским дроном Karrar. Отдельно в ГУР обратили внимание на то, что РФ прорабатывает возможность воздушного запуска Герань-5 со штурмовиков Су-25.

Как выглядит дрон "Герань-5". Фото: ГУР

По данным украинской разведки, полная взлетная масса беспилотника составляет около 850 кгк, а крейсерская скорость колеблется в пределах 450-600 км/ч, что существенно превышает показатели предыдущей модификации Герань-3.

Летать такой дрон может примерно два часа, а дальность его применения достигает 950 км. Максимальная высота полета заявлена на уровне 6 км, хотя во время боевого использования дрон фиксировали на высотах от 200 м до максимум 3 км.

Кроме того, установка Герань-5 представлена турбореактивным двигателем китайского производства TELEFLY TF-TJ2000A с тягой около 200 кгс, что соответствует 1960 ньютонов.

В ГУР подчеркивают, что использование реактивного двигателя существенно повышает скорость аппарата и затрудняет его перехват средствами противовоздушной обороны.

Российский дрон содержит запчасти из США, Китая и Германии

Электронная начинка нового дрона в целом соответствует решениям, которые уже применяются в других российских ударных БпЛА этой серии. Беспилотник оснащен полетным контроллером FCU, инерциальной навигационной системой SADRA/MINSOO, спутниковой навигацией "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, системой передачи телеметрии Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE-модемов, а также MESH-модемом Xingkai Tech XK-F358.

Отдельный акцент в отчете сделан на происхождении компонентной базы. По данным ГУР, идентифицированные электронные элементы имеют происхождение из трех стран — Китая, США и Германии.

Кроме того, украинская разведка обнародовала информацию еще о 105 электронных компонентах иностранного производства, которые были обнаружены в дронах Герань-2, беспилотнике Zala T-20 и крылатой ракете класса "воздух-поверхность" Х-32.

Запчасти. Фото: ГУР

Запчасти дрона. Фото: ГУР

Конструктивно фюзеляж, крылья и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, тогда как силовая рама дрона выполнена из алюминиевого профиля и стальных элементов.

Для маркировки аппаратов российская сторона применяет экспериментальную серию "Э", аналогичную той, что ранее использовалась на модификациях Герань-2 с ракетами Р-60 и переносными зенитно-ракетными комплексами.

