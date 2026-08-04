Ракеты для ПВО — приоритет: Зеленский пообщался с премьер-министром Нидерландов

Владимир Зеленский и Роб Йеттен. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, подготовку к зиме и дальнейшую поддержку Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

О чем говорили Зеленский и Йеттен

По словам президента, он проинформировал главу правительства Нидерландов о последних российских ударах по украинским городам и населенным пунктам, а также поблагодарил за слова сочувствия и поддержки.

Зеленский подчеркнул, что Россия почти ежедневно атакует Украину, применяя, в частности, баллистические ракеты. Поэтому одним из главных приоритетов для Украины остаются ракеты для систем противовоздушной обороны.

В ходе беседы стороны обсудили, как Нидерланды могут помочь укрепить украинскую ПВО уже сейчас, а также в ходе подготовки к зимнему периоду.

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Кроме того, Зеленский и Йеттен затронули дипломатическую ситуацию и итоги встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Вашингтоне.

Особое внимание собеседники уделили европейской интеграции Украины. Президент отметил, что стороны обсудили открытие ещё четырёх переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз, а также дальнейшее расширение ЕС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против 23 компаний и 20 физических лиц, обеспечивающих работу российского военно-промышленного комплекса. В список попали предприятия, производящие комплектующие, ракетное топливо, средства ПВО и другое вооружение для РФ.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский провел совещание с главой СБУ Василием Малюком, в ходе которого согласовал новые спецоперации против России. Президент заявил, что Украина готовит новые шаги для усиления давления на государство-агрессора.