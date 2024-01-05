В Воздушных войсках прокомментировали ракетные удары РФ

Ракетный обстрел Киева, 2 января. Фото: Reuters

Не стоит рассчитывать, сколько времени РФ нужно на новую подготовку ракетных атак по Украине. У нее достаточно носителей крылатых ракет и ракетоносителей морского базирования.

Противник будет наносить удары в соответствии с замыслами и запасами имеющихся у него ракет.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

"Вот хотели они создать в Украине и в столице небольшой армагедон двумя сверхмощными ударами перед и после Нового года. Но Силы обороны справляются довольно неплохо. Конечно, нам нужно еще больше средств для воздушной защиты. Ведь мы тоже истощаемся", — сказал Игнат.

По его словам, в целом России не требуется много времени на подготовку к массированным ракетным ударам.

Очевидно, что три месяца, когда не было массированных пусков крылатых ракет по Украине, им понадобилось для накопления определенного запаса.

"Они активно не злоупотребляли ими в осенний период. Да, ежемесячно было несколько пусков Искандеров, но все же противник предпочел авиационные ракеты Х-31П, Х-59 и несколько десятков дронов фактически каждую ночь", — напомнил Игнат.

Напомним, в Воздушных силах не подтверждают на 100% применение ЗРК Patriot для недавнего сбития 5 российских самолетов тактической авиации. Однако намекают, и вполне очевидно, что россияне тоже поняли, что именно могло их уничтожить.