У Повітряних війська прокоментували ракетні удари РФ

Ракетний обстріл Києва, 2 січня. Фото: Reuters

Марно вираховувати, скільки часу РФ потрібно на нову підготовку ракетних атак по Україні. У неї достатньо носіїв крилатих ракет та ракетоносіїв морського базування.

Противник завдаватиме ударів відповідно до задумів та запасів ракет, які у нього є.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

"От хотіли вони створити в Україні та у столиці невеликий армагедон двома надпотужними ударами перед та опісля Нового року. Але Сили оборони справляються доволі таки непогано. Звісно, нам потрібно ще більше засобів для повітряного захисту. Адже ми теж виснажуємося", — сказав Ігнат.

За його словами, загалом Росії не потрібно багато часу на підготовку до масованих ракетних ударів.

Очевидно, що 3 місяці, коли не було масованих пусків крилатих ракет по Україні, їм знадобилось для накопичення певного запасу.

"Вони активно не зловживали ними в осінній період. Так, щомісяця було кілька пусків Іскандерів, але все ж противник віддав перевагу авіаційним ракетам Х-31П, Х-59 та кільком десяткам дронів фактично щоночі", — нагадав Ігнат.

Нагадаємо, у Повітряних силах не підтверджують на 100% застосування ЗРК Patriot для нещодавнього збиття 5 російських літаків тактичної авіації. Однак натякають, і цілком, очевидно, що росіяни теж зрозуміли, що саме могло їх знищити.