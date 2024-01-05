Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ракетні удари по Україні: у ПСУ розповіли подробиці arrow

Ракетні удари по Україні: у ПСУ розповіли подробиці

5 січня 2024 23:04
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Повітряних війська прокоментували ракетні удари РФ
Ракетний обстріл Києва, 2 січня. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Марно вираховувати, скільки часу РФ потрібно на нову підготовку ракетних атак по Україні. У неї достатньо носіїв крилатих ракет та ракетоносіїв морського базування.

Противник завдаватиме ударів відповідно до задумів та запасів ракет, які у нього є.

Читайте також:

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

"От хотіли вони створити в Україні та у столиці невеликий армагедон двома надпотужними ударами перед та опісля Нового року. Але Сили оборони справляються доволі таки непогано. Звісно, нам потрібно ще більше засобів для повітряного захисту. Адже ми теж виснажуємося", — сказав Ігнат.

За його словами, загалом Росії не потрібно багато часу на підготовку до масованих ракетних ударів.

Очевидно, що 3 місяці, коли не було масованих пусків крилатих ракет по Україні, їм знадобилось для накопичення певного запасу.

"Вони активно не зловживали ними в осінній період. Так, щомісяця було кілька пусків Іскандерів, але все ж противник віддав перевагу авіаційним ракетам Х-31П, Х-59 та кільком десяткам дронів фактично щоночі", — нагадав Ігнат. 

Нагадаємо, у Повітряних силах не підтверджують на 100% застосування ЗРК Patriot для нещодавнього збиття 5 російських літаків тактичної авіації. Однак натякають, і цілком, очевидно, що росіяни теж зрозуміли, що саме могло їх знищити.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі