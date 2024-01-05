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У Повітряних Силах натякнули, хто збив 5 російських Су за 5 днів

5 січня 2024 12:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
ЗСУ збили 5 російських Су: Ігнат розповів подробиці
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Фото: mil.in.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У Повітряних силах не підтверджують на 100% застосування ЗРК Patriot для нещодавнього збиття 5 російських літаків тактичної авіації. Однак натякають, і цілком, очевидно, що росіяни теж зрозуміли, що саме могло їх знищити.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

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"Ми зазвичай не кажемо, але в принципі натякаємо. Зрозуміло, що росіяни вже все прекрасно зрозуміли, що саме їх знищило. І щоб не порушувати наші стандарти та принципи, ми традиційно не будемо нічого говорити. Але там вже все розписано, як саме воно могло статися, адже відповідна відстань і тд", — сказав Ігнат.

Це була його відповідь на запитання журналістки, чи є нещодавні збиття п'яти російських винищувачів на 5 днів роботою ЗРК Patriot.

Статистика ПСУ
Статистика ПСУ за 22 грудня
Статистика ПСУ
Статистика ПСУ за 25 грудня

За словами речника ПСУ, росіяни мають розуміти, що такі ж самі сюрпризи можуть очікувати їх на усіх напрямках лінії фронту. Відтак безнаказано бомбити КАБами у подальшому не вийде.

Особливо, коли Україна отримає більше таких систем як Patriot, SAMP/T, літаки F-16 із далекобійними ракетами та відповідними радарами.

"А коли у нас буде АВАКС (система дальнього радіолокаційного виявлення та управління. - ред), який бачитиме російські літаки ще далі та даватиме на них цілевказання — тоді буде вже зовсім інша історія. Ворог припинить застосування КАБів", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102 бригади ТрО з позивним "Адік" розповів, як працює система протиповітряної оборони. Боєць приєднався до Сил оборони 25 лютого 2022 року.

 

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