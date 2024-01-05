ВСУ сбили 5 российских Су: подробности от Игната

В Воздушных Силах намекнули, кто сбил 5 российских Су за 5 дней
В Воздушных силах не подтверждают на 100% применение ЗРК Patriot для недавнего сбития российских самолетов тактической авиации Су. Однако намекают, и вполне очевидно, что россияне тоже поняли, что именно могло их уничтожить.
Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.
"Мы обычно не говорим, но в принципе намекаем. Понятно, что россияне уже все прекрасно поняли, что именно их уничтожило. И чтобы не нарушать наши стандарты и принципы, мы традиционно не будем ничего говорить. Но там уже все расписано, как именно оно могло произойти, ведь соответствующее расстояние и тд", — сказал Игнат.
Это был его ответ на вопрос журналистки, есть ли недавние сбития пяти российских истребителей Су на 5 дней работой ЗРК Patriot.
По словам спикера ПСУ, россияне должны понимать, что такие же сюрпризы могут ожидать их по всем направлениям линии фронта. Следовательно, безнаказанно бомбить КАБами в дальнейшем не получится.
Особенно когда Украина получит больше таких систем как Patriot, SAMP/T, самолеты F-16 с дальнобойными ракетами и соответствующими радарами.
"А когда у нас будет АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. - ред), который будет видеть российские самолеты еще дальше и давать на них целеуказание — тогда будет уже совсем другая история. Враг прекратит применение КАБов", — подытожил Игнат.
Напомним, украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адиком" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.
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