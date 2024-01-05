ВСУ сбили 5 российских Су: подробности от Игната

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото: mil.in.ua

В Воздушных силах не подтверждают на 100% применение ЗРК Patriot для недавнего сбития российских самолетов тактической авиации Су. Однако намекают, и вполне очевидно, что россияне тоже поняли, что именно могло их уничтожить.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Мы обычно не говорим, но в принципе намекаем. Понятно, что россияне уже все прекрасно поняли, что именно их уничтожило. И чтобы не нарушать наши стандарты и принципы, мы традиционно не будем ничего говорить. Но там уже все расписано, как именно оно могло произойти, ведь соответствующее расстояние и тд", — сказал Игнат.

Это был его ответ на вопрос журналистки, есть ли недавние сбития пяти российских истребителей Су на 5 дней работой ЗРК Patriot.

Статистика ПСУ за 22 декабря

Статистика ПСУ за 25 декабря

По словам спикера ПСУ, россияне должны понимать, что такие же сюрпризы могут ожидать их по всем направлениям линии фронта. Следовательно, безнаказанно бомбить КАБами в дальнейшем не получится.

Особенно когда Украина получит больше таких систем как Patriot, SAMP/T, самолеты F-16 с дальнобойными ракетами и соответствующими радарами.

"А когда у нас будет АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. - ред), который будет видеть российские самолеты еще дальше и давать на них целеуказание — тогда будет уже совсем другая история. Враг прекратит применение КАБов", — подытожил Игнат.

Напомним, украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102 бригады ТрО с позывным "Адиком" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.