Атака России на Кривой Рог — подробности о последствиях и состоянии пострадавших

Скорая помощь. Фото: Криворожский РВА

После ракетной атаки, произошедшей накануне, 2 апреля, в Кривом Роге, по официальным данным, погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. На утро 11 пострадавших остаются в больницах, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

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В Кривом Роге немало повреждений на объектах гражданской инфраструктуры

Вражеский удар нанес значительные разрушения гражданской инфраструктуре. По словам Ситниченко, повреждения получили около десяти многоэтажек, помещение почты, автозаправочная станция, частные автомобили, гаражи и административные здания.

Люди забили выбитые окна ДСП плитами. Фото: Криворожский РОА

Выбитое стекло в окне. Фото: Криворожский РОА

В помещении выбило стекло от взрыва. Фото: Криворожский РВА

Возле места поражения развернули городской штаб для приема заявлений от граждан о поврежденном имуществе. Жители уже подали около 50 обращений, а также получают необходимые строительные материалы для ликвидации последствий удара. Работа штаба продолжается и сегодня с самого утра.

Погибшие в результате ракетной атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ситниченко также призвал жителей Криворожья не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно проходить в укрытие в случае ее объявления.

Напомним, в Кривом Роге в среду, 2 апреля, прогремел громкий взрыв. Стало известно, что Россия запустила ракеты по городу.

На российскую атаку отреагировал Владимир Зеленский, который сделал заявление о поддержке со стороны партнеров.