Атака Росії на Кривий Ріг — подробиці про наслідки та стан потерпілих

Ракетна атака на Кривий Ріг — деталі про наслідки та потерпілих
Після ракетної атаки, що сталася напередодні, 2 квітня, у Кривому Розі, за офіційними даними, загинули четверо людей, ще 17 дістали поранення. На ранок 11 постраждалих залишаються в лікарнях, де їм надається вся необхідна медична допомога.
Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
У Кривому Розі чимало пошкоджень на об'єктах цивільної інфраструктури
Ворожий удар завдав значних руйнувань цивільній інфраструктурі. За словами Ситниченка, пошкодження зазнали близько десяти багатоповерхівок, приміщення пошти, автозаправна станція, приватні автомобілі, гаражі та адміністративні будівлі.
Біля місця ураження розгорнули міський штаб для прийому заяв від громадян щодо пошкодженого майна. Мешканці вже подали близько 50 звернень, а також отримують необхідні будівельні матеріали для ліквідації наслідків удару. Робота штабу триває і сьогодні з самого ранку.
Ситниченко також закликав мешканців Криворіжжя не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково проходити в укриття у разі її оголошення.
Нагадаємо, у Кривому Розі у середу, 2 квітня, пролунав гучний вибух. Стало відомо, що Росія запустила ракети по місту.
На російську атаку відреагував Володимир Зеленський, який зробив заяву щодо підтримки з боку партнерів.
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