Атака Росії на Кривий Ріг — подробиці про наслідки та стан потерпілих

Швидка допомога. Фото: Криворізька РВА

Після ракетної атаки, що сталася напередодні, 2 квітня, у Кривому Розі, за офіційними даними, загинули четверо людей, ще 17 дістали поранення. На ранок 11 постраждалих залишаються в лікарнях, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

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Ворожий удар завдав значних руйнувань цивільній інфраструктурі. За словами Ситниченка, пошкодження зазнали близько десяти багатоповерхівок, приміщення пошти, автозаправна станція, приватні автомобілі, гаражі та адміністративні будівлі.

Люди забили вибиті вікна ДСП плитами. Фото: Криворізька РВА

Вибите скло у вікні. Фото: Криворізька РВА

У приміщенні вибило скло від вибуху. Фото: Криворізька рВА

Біля місця ураження розгорнули міський штаб для прийому заяв від громадян щодо пошкодженого майна. Мешканці вже подали близько 50 звернень, а також отримують необхідні будівельні матеріали для ліквідації наслідків удару. Робота штабу триває і сьогодні з самого ранку.

Загиблі внаслідок ракетної атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ситниченко також закликав мешканців Криворіжжя не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково проходити в укриття у разі її оголошення.

Нагадаємо, у Кривому Розі у середу, 2 квітня, пролунав гучний вибух. Стало відомо, що Росія запустила ракети по місту.

На російську атаку відреагував Володимир Зеленський, який зробив заяву щодо підтримки з боку партнерів.