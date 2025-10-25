Видео
Дата публикации 25 октября 2025 06:53
обновлено: 06:34
Белгородское водохранилище атаковали ракеты — какие последствия удара
Последствия атаки на Белгородское водохранилище. Фото: росСМИ

В Белгородской области по сооружениям водохранилища нанесен ракетный удар. Местные паблики сообщают, что это мог быть удар с помощью систем HIMARS.

Об атаке информируют росСМИ.

Что известно о последствиях удара по Белгородской области

Ракеты ударили по Белгородщине — атакована плотина водохранилища - фото 1
Последствия удара по водохранилищу в Белгороде. Фото: росСМИ

Если верить информации белгородских каналов, то гидротехническое сооружение было атаковано тремя реактивными снарядами. В результате прилета повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень плотины. Пострадали два человека: гражданский и росгвардеец, у них многочисленные осколочные ранения.

После обследования гидротехнического объекта установлено, что целостность плотины Белгородского водохранилища не нарушена. Угрозы затопления ближайшим населенным пунктам нет.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение НПЗ "Рязанский" в России. Были зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Также недавно дроны украинской разведки поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (республика Дагестан).

