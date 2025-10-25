Бєлгородське водосховище атакували ракети — які наслідки удару

Наслідки атаки на Бєлгородське водосховище. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області по спорудах водосховища був завдаваний ракетний удар. Місцеві пабліки повідомляють, що це міг бути удар за допомогою систем HIMARS.

Про атаку інформують росЗМІ.

Що відомо про наслідки удару по Бєлгородщині

Наслідки удару по водосховищу у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Якщо вірити інформації бєлгородських каналів, то гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами. Внаслідок прильоту пошкоджено кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів та гребінь греблі. Постраждали двоє людей: громадянський і росгвардієць, у них численні осколкові поранення.

Після обстеження гідротехнічного об'єкта встановлено, що цілісність греблі Білгородського водосховища не порушена. Загрози затоплення найближчим населеним пунктам немає.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Рязанський" у Росії. Були зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Також нещодавно дрони української розвідки уразили нафтопереробний завод в Махачкалі (республіка Дагестан).