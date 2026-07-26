Райан Гослинг сыграет Призрачного всадника в фильме Marvel: премьера фильма состоится в 2028 году

Райан Гослинг на панели Marvel во время Comic-Con International в Калифорнии, США, 25 июля 2026 года. Фото: Getty Images

Канадский актер и музыкант Райан Гослинг готовится сделать самый долгожданный шаг в своей карьере и впервые присоединиться к киновселенной Marvel. Это станет первым участием актера в проектах KBM, что уже вызвало значительный резонанс среди фанатов и кинокритиков.

Об этом сообщает издание Variety, передает Новини.LIVE.

Дебют в культовом образе и дата выхода

По имеющимся данным, актер сыграет главную роль в фильме в стиле "Призрачного всадника". Выход новой картины в кинопрокат запланирован на 2028 год.

Николас Кейдж в роли Призрачного всадника. Фото: кадр из видео

Проверенный дуэт с режиссером "Дэдпула"

Режиссерское кресло будущего проекта займет Шон Леви, у которого уже есть успешный опыт сотрудничества с Marvel Studios — именно он выступил режиссером и продюсером суперхита "Дэдпул и Росомаха". Кроме того, Леви и Гослинг недавно работали вместе над фильмом "Звездные войны: Звездный истребитель", премьера которого запланирована на май 2027 года.

Новое дыхание для Призрачного всадника

Райан Гослинг станет вторым актером, который воплотит на большом экране образ Призрачного всадника. Ранее роль демонического мотоциклиста исполнял Николас Кейдж в фильмах компании Sony "Призрачный всадник" (2007) и "Призрачный всадник 2" (2011), которые в свое время получили преимущественно негативные отзывы критиков.

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Николас Кейдж в роли Призрачного всадника. Фото: кадр из видео

Новини.LIVE ранее сообщали, что, помимо будущих проектов, Райан Гослинг возвращается к научной фантастике в фильме "Проект "Аве Мария". В этом фильме, экранизации романа Энди Вейра, он сыграл астронавта Райланда Грейса, который пытается спасти человечество. Партнершей Гослинга на съемочной площадке стала известная немецкая актриса Сандра Гюллер.

Тем временем мировая киноиндустрия готовится к другим масштабным событиям. В частности, объявлена программа 83-го Венецианского кинофестиваля. В этом году Украина представлена в нескольких программах фестиваля, в частности психологической драмой Павла Шпегуна "Тишина" в секции Orizzonti Short Films и звуковой инсталляцией Софии Булгаковой "Воспоминания".

В соавторстве с Вероникой Придюк

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