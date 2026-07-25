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Главная Новости дня Украинские фильмы и российские режиссеры: кто примет участие в Венецианском кинофестивале

Украинские фильмы и российские режиссеры: кто примет участие в Венецианском кинофестивале

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Дата публикации 25 июля 2026 17:26
Венецианский кинофестиваль-2026 — от Украины поедут Павел Шпегун и София Булгакова
Венецианский кинофестиваль. Фото: hollywoodreporter.com

Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля объявили итоговую программу кинофорума, который пройдет со 2 по 12 сентября. В этом году Украина будет представлена в нескольких параллельных, внеконкурсных и иммерсивных секциях, где будут показаны как новые фильмы, так и звуковые арт-проекты.

Полный список фильмов-участников опубликовал Deadline, сообщает Новини.LIVE.

Открытие, закрытие и жюри Венецианского кинофестиваля — 2026

Кинофестиваль откроет новая лента Дэнни Бойла Ink, а фильмом закрытия станет внеконкурсная картина Джованни Веронези Dio ride. Председателем международного жюри избрана американская актриса и режиссер Мегги Джилленхол. Почетные "Золотые львы" за вклад в кинематограф в этом году получат Джордж Клуни и Эллен Берстин.

Украинские творцы и проекты

В конкурсной программе короткометражного кино Orizzonti Short Films состоится премьера психологической драмы украинского режиссера, звезды сериала "Тихая Нава", Павла Шпегуна "Тишина". Лента рассказывает о встрече молодого стендап-комика Луки и загадочной девушки, которые в баре пытаются разделить боль, одиночество и утраты. Главные роли в фильме исполнили Григорий Наумов и Иоланта Богдюн.

Украинские фильмы и российские режиссеры: кто примет участие в Венецианском кинофестивале - фото 1
Павел Шпегун. Фото: pavloshpegun / Instagram

В программе Giornate degli Autori покажут фильм "Камуфляж" режиссера Никиты Гибаленко, имеющего украинские корни и представляющего Германию.

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Также в секции Venice Immersive представят украинскую звуковую инсталляцию "Спомины" художницы Софии Булгаковой. Работа построена на личных и коллективных аудиосвидетельствах о жизни во время полномасштабной войны, которые зрители прослушивают через конструкцию из изоляционных труб.

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София Булгакова на инсталляции "Спомины". Фото: команда проекта

В внеконкурсной программе Venice Open запланирован показ документального фильма "Imperium" Сергея Лозницы. Кроме того, в программы вошли две картины, продюсером которых выступил Александр Роднянский — Place to Be Корнела Мундруцо и Road to Jericho Амоса Гитая.

Российское присутствие в конкурсах

В основной конкурс кинофестиваля вошла лента DAU Ильи Хржановского, посвященная советским физикам.

В документальных и внеконкурсных секциях также представлены работы Виктора Косаковского (Holy Wood Dust), Юлии Локтевой (My Undesirable Friends: Part 2 — Exile) и белорусского режиссера Андрея Кутила (Letters From The Silenced Country).

Напомним, что ранее Новини.LIVE публиковали специальную подборку из трех ярких фильмов украинского кино, которые поражают своей глубиной.

Кроме того, если вы следите за главными мировыми фестивалями и хотите узнать больше о самых громких кинособытиях года, Новини.LIVE писали о том, какие интересные новинки и громкие проекты представил Каннский кинофестиваль.

В соавторстве с Вероникой Придюк

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Венецианский кинофестиваль режиссер фильмы
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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