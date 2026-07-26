Раян Ґослінґ зіграє Примарного вершника у фільмі Marvel: прем'єра кіно в 2028 році

Раян Ґослінґ на панелі Marvel під час Comic-Con International у Каліфорнії, США, 25 липня 2026 року. Фото: Getty Images

Канадський актор і музикант Раян Ґослінґ готується зробити свій найочікуваніший крок у кар'єрі та вперше приєднатися до кіновсесвіту Marvel. Це стане першою участю актора в проєктах KBM, що вже викликало значний резонанс серед фанатів та кінокритиків.

Про це повідомляє видання Variety, інформує Новини.LIVE.

Дебют у культовому образі та дата релізу

За наявними даними, актор зіграє головну роль у фільмі у стилі "Примарного вершника". Вихід нової картини в кінопрокат запланований на 2028 рік.

Ніколайс Кейдж у ролі Примарного вершника. Фото: кадр із відео

Перевірений дует з режисером "Дедпула"

Режисерське крісло майбутнього проєкту посідає Шон Леві, який вже має успішний досвід співпраці з Marvel Studios — саме він виступив режисером і продюсером суперхіта "Дедпул і Росомаха". Крім того, Леві та Ґослінґ нещодавно працювали разом над стрічкою "Зоряні війни: Зоряний винищувач", реліз якої заплановано на травень 2027 року.

Новий подих для Примарного вершника

Раян Ґослінґ стане другим актором, який втілить на великому екрані образ Примарного вершника. Раніше роль демонічного мотоцикліста виконував Ніколас Кейдж у стрічках компанії Sony "Примарний вершник" (2007) та "Примарний вершник 2" (2011), які у свій час отримали переважно негативні відгуки критиків.

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Ніколас Кейдж в ролі Примарного вершника. Фото: кадр із відео

Новини.LIVE раніше повідомляли, окрім майбутніх проєктів Раян Ґослінґ повертається до наукової фантастики у стрічці "Проєкт "Аве Марія". У цьому фільмі, екранізації роману Енді Вейра, він зіграв астронавта Райланда Грейса, який намагається врятувати людство. Партнеркою Ґослінґа по майданчику виступила відома німецька акторка Сандра Гюллер.

Тим часом світова кіноіндустрія готується до інших масштабних подій. Зокрема, оголошено програму 83-го Венеційського кінофестивалю. Цьогоріч Україна представлена у кількох програмах фестивалю, зокрема психологічною драмою Павла Шпегуна "Тиша" у секції Orizzonti Short Films та звуковою інсталяцією Софії Булгакової "Спомини".

У співавторстві з Веронікою Придюк