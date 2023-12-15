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У советника президента Аргентины есть тюремные тату на русском — что на них написано

15 декабря 2023 04:29
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
У советника президента Аргентины есть тюремные тату на русском — что на них написано
Советник президента Аргентины Сантьяго с русской татуировки на теле. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Советник президента Аргентины Сантьяго Капуто имеет "тюремные" татуировки на русском языке. Более того, ими покрыто почти все его тело.

Об этом пишет портал Noticias.

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Отмечается, что Капуто взял идею таких тату из книги, которую ему подарил друг. Так они стали "отметками" всей его жизни.

По данным издания, речь идет о книге под названием "Русская криминальная энциклопедия татуировок" ("Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia").

Советник президента Аргентины Сантьяго с русской татуировки на теле. Фото: скриншот

Фотографию из тату Капуто обнародовали пользователи соцсети Х. На ней хорошо видна надпись на русском: " Дом, дача и сберкнига, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж".

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину ему удалось поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Украинский лидер поделился подробностями беседы с венгерским премьером.

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