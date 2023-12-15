У советника президента Аргентины есть тюремные тату на русском — что на них написано

Советник президента Аргентины Сантьяго с русской татуировки на теле. Фото: скриншот

Советник президента Аргентины Сантьяго Капуто имеет "тюремные" татуировки на русском языке. Более того, ими покрыто почти все его тело.

Об этом пишет портал Noticias.

Читайте также:

О чем идет речь на этих папе

Отмечается, что Капуто взял идею таких тату из книги, которую ему подарил друг. Так они стали "отметками" всей его жизни.

По данным издания, речь идет о книге под названием "Русская криминальная энциклопедия татуировок" ("Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia").

Советник президента Аргентины Сантьяго с русской татуировки на теле. Фото: скриншот

Фотографию из тату Капуто обнародовали пользователи соцсети Х. На ней хорошо видна надпись на русском: " Дом, дача и сберкнига, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж".

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину ему удалось поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Украинский лидер поделился подробностями беседы с венгерским премьером.