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Лобода передумала відмовлятися від пісень російською — у чому причина

15 грудня 2023 03:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Лобода передумала відмовлятися від пісень російською — у чому причина
Лобода на інтерв'ю Маші Єфросиніної. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Одіозна співачка, Світлана Лобода, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії та засудила агресію країни, передумала відмовлятися від пісень російської мовою. Вона каже, що тепер співатиме пісні одразу двома мовами.

Про це Лобода розповіла в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

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Лобода співатиме двома мовами

При цьому співачка зауважила, що добре розуміє, що питання мови в Україні зараз стоїть надзвичайно гостро. Але за її аргументи, скрізь світом, зокрема в Європі, розмовляють російською.

"Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для російськомовної аудиторії, тому що вона дуже велика", — заявила співачка.

Вона додала, що коли перебуватиме в Україні, тоді спілкуватиметься українською.

"Музиканти в Латвії розуміють англійську, але всі в колективі розмовляють російською. Відповідно вони українські пісні взагалі не розуміють", — пояснила Лобода.

Вона переконує, що не російська мова вбиває українських людей. 

"Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так сталося", — резюмувала вона.

У той же час відома українська співачка, акторка і модель Даша Астаф’єва дала відверте інтерв’ю. Популярна виконавиця, яка під час повномасштабної війни почала займатися волонтерством, зізналася, за що її заблокувала українська артистка Світлана Лобода.

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