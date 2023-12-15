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Лобода передумала отказываться от песен на русском — в чем причина

15 декабря 2023 03:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Лобода передумала отказываться от песен на русском — в чем причина
Лобода на интервью Маше Ефросининой. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Одиозная певица, Светлана Лобода , которая после начала полномасштабного вторжения уехала из России и осудила агрессию страны, передумала отказываться от песен на русском языке. Она говорит, что теперь будет петь песни на двух языках.

Об этом рассказала Лобода в интервью Би-Би-Си.

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Лобода будет петь на двух языках

При этом певица отметила, что хорошо понимает, что вопрос языка в Украине сейчас стоит очень остро. Но за ее аргументами, везде по миру, в частности в Европе, говорят по-русски.

"Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая" , — заявила певица.

Она добавила, что когда будет находиться в Украине, тогда будет общаться на украинском.

"Музыканты в Латвии понимают английский, но все в коллективе говорят по-русски. Соответственно они украинские песни вообще не понимают ", — пояснила Лобода.

Она убеждает, что русский язык убивает украинских людей.

"Русский язык не принадлежит российским властям. Если бы только российские власти говорили на русском языке, мы категорически на этом языке не говорили бы. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось ", — резюмировала она.

В то же время, известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева дала откровенное интервью. Популярная исполнительница, которая во время полномасштабной войны начала заниматься волонтерством, призналась, за что ее заблокировала украинская артистка Светлана Лобода.

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