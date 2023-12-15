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Радник президента Аргентини має тюремні тату російською — що на них написано

15 грудня 2023 04:29
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Радник президента Аргентини має тюремні тату російською — що на них написано
Радник президента Аргентини Сантьяго з російськими тату на тілі. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Радник президента Аргентини Сантьяго Капуто має "тюремні" татуювання російською мовою. Ба більше, ними покрите майже все його тіло.

Про це пише портал Noticias.

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Про що йдеться на цих тату

Зазначається, що Капуто взяв ідею для таких тату із книги, яку йому подарував друг. Так вони стали "відмітками" всього його життя. 

За даними видання, йдеться про книгу під назвою "Російська кримінальна енциклопедія татуювань" ("Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia").

Радник президента Аргентини Сантьяго з російськими тату на тілі. Фото: скриншот

Фотографію із тату Капуто оприлюднили користувачі соцмережі Х. На ній добре видно напис російською: "Хата, дача та ощадкнижка, катер, тачка та гараж заспокоїть мою блаж".

Додамо, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Аргентини йому вдалося поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Український лідер поділився подробицями розмови з угорським прем'єром.

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