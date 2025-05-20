Загадочная радиостанция УВБ-76 активизировалась перед разговором Путина и Трампа

Лидер США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Самая загадочная радиостанция Судного дня "УВБ-76", которую связывают с Россией, активизировалась. Это произошло накануне разговора российского диктатора Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bild.

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Радио Судного дня

Определение радио Судного дня связывают с одной из версий назначения станции, согласно которой она может быть элементом системы "Периметр" — механизма автоматического запуска ядерного удара в случае уничтожения руководства России, командных пунктов и штабов стратегических сил.

Коротковолновая радиостанция "УВБ-76", известная как "Жужжалка", непрерывно вещает на частоте 4 625 кГц примерно с 1976 года. Большую часть времени эфир заполняет монотонный гул, но иногда она неожиданно начинает транслировать голосовые сообщения.

В экспертном сообществе считают, что станцию используют российские военные, вероятно структуры Западного военного округа. Относительно назначения "УВБ-76" существует много версий.

Активность "УВБ-76"

Радио Судного дня проявляло активность зимой 2022 года, когда Россия заканчивала подготовку к полномасштабному вторжению в Украину. Впоследствии "УВБ-76" вернулась в режим "жужжания", однако иногда передавала голосовые сообщения.

Кроме того, недавно станция снова проявила повышенную активность. В течение суток было зафиксировано более 20 закодированных сообщений — рекордное количество за все время наблюдений.

Этот всплеск активности пришелся именно на 12 февраля — день, когда Трамп общался по телефону с Путиным.

Существует предположение, что эти сигналы могли быть зашифрованными инструкциями в рамках подготовки российской армии к весеннему наступлению.

Напомним, 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор о прекращении войны в Украине.

А российский диктатор назвал переговоры "содержательными" и "откровенными". По словам Путина, РФ готова работать над меморандумом с Украиной.