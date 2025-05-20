Загадкова радіостанція УВБ-76 активізувалась перед розмовою Путіна і Трампа

Радіо Судного дня активізувалося перед розмовою Трампа з Путіним
Найзагадковіша радіостанція Судного дня "УВБ-76", яку повʼязують з Росією, активізувалася. Це сталося напередодні розмови російського диктатора Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Про це повідомляє Bild.
Радіо Судного дня
Визначення радіо Судного дня пов’язують з однією з версій призначення станції, згідно з якою вона може бути елементом системи "Периметр" — механізму автоматичного запуску ядерного удару у разі знищення керівництва Росії, командних пунктів і штабів стратегічних сил.
Короткохвильова радіостанція "УВБ-76", яка відома як "Жужжалка", безперервно мовить на частоті 4 625 кГц приблизно з 1976 року. Більшу частину часу ефір заповнює монотонний гул, втім іноді вона несподівано починає транслювати голосові повідомлення.
В експертній спільноті вважають, що станцію використовують російські військові, ймовірно структури Західного військового округу. Щодо призначення "УВБ-76" існує багато версій.
Активність "УВБ-76"
Радіо Судного дня проявляло активність взимку 2022 року, коли Росія закінчувала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну. Згодом "УВБ-76" повернулася в режим "жужжання", однак іноді передавала голосові повідомлення.
Крім того, нещодавно станція знову проявила підвищену активність. Протягом доби було зафіксовано понад 20 закодованих повідомлень — рекордну кількість за весь час спостережень.
Цей сплеск активності припав саме на 12 лютого — день, коли Трамп спілкувався телефоном із Путіним.
Існує припущення, що ці сигнали могли бути зашифрованими інструкціями у межах підготовки російської армії до весняного наступу.
Нагадаємо, 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову щодо припинення війни в Україні.
А російський диктатор назвав переговори "змістовними" та "відвертими". За словами Путіна, РФ готова працювати над меморандумом з Україною.
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