Загадкова радіостанція УВБ-76 активізувалась перед розмовою Путіна і Трампа

Лідер США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Найзагадковіша радіостанція Судного дня "УВБ-76", яку повʼязують з Росією, активізувалася. Це сталося напередодні розмови російського диктатора Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bild.

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Радіо Судного дня

Визначення радіо Судного дня пов’язують з однією з версій призначення станції, згідно з якою вона може бути елементом системи "Периметр" — механізму автоматичного запуску ядерного удару у разі знищення керівництва Росії, командних пунктів і штабів стратегічних сил.

Короткохвильова радіостанція "УВБ-76", яка відома як "Жужжалка", безперервно мовить на частоті 4 625 кГц приблизно з 1976 року. Більшу частину часу ефір заповнює монотонний гул, втім іноді вона несподівано починає транслювати голосові повідомлення.

В експертній спільноті вважають, що станцію використовують російські військові, ймовірно структури Західного військового округу. Щодо призначення "УВБ-76" існує багато версій.

Активність "УВБ-76"

Радіо Судного дня проявляло активність взимку 2022 року, коли Росія закінчувала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну. Згодом "УВБ-76" повернулася в режим "жужжання", однак іноді передавала голосові повідомлення.

Крім того, нещодавно станція знову проявила підвищену активність. Протягом доби було зафіксовано понад 20 закодованих повідомлень — рекордну кількість за весь час спостережень.

Цей сплеск активності припав саме на 12 лютого — день, коли Трамп спілкувався телефоном із Путіним.

Існує припущення, що ці сигнали могли бути зашифрованими інструкціями у межах підготовки російської армії до весняного наступу.

Нагадаємо, 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову щодо припинення війни в Україні.

А російський диктатор назвав переговори "змістовними" та "відвертими". За словами Путіна, РФ готова працювати над меморандумом з Україною.