Закон о соглашениях со следствием — Рада приняла решение

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада во время заседания во вторник, 29 октября, приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием. Законопроект отвечает международным обязательствам Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

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Железняк рассказал, что текст документа поддержали также САП и НАБУ. Также известно, что он отвечает международным обязательствам Украины. "За" проголосовали 263 нардепа.

Результаты голосования в ВР. Фото: t.me/yzheleznyak

Законопроект предусматривает, что соучастник коррупционного преступления сможет заключить соглашение со следствием, но при разоблачении другого соучастника. Это уменьшит ему срок заключения.

В качестве дополнительного наказания суд также может назначать штраф:

за нетяжкие преступления: 20-120 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;

за тяжкие преступления: 120 тыс.-6 млн НМДГ;

за особо тяжкие преступления: 270 тыс.-12 млн НМДГ.

Кроме того, суд сможет конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован. Этот инструмент нельзя будет применять к организаторам схем за исключением, если тот разоблачит другого организатора.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий коррупционерам официально откупиться от преступлений.

Также мы писали, что в начале октября Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о соглашении со следствием по расследованию коррупционных дел. "За" проголосовали 268 нардепов.