Закон о соглашениях со следствием — Рада приняла решение

Рада приняла закон о соглашении со следствием — в чем особенность
Верховная Рада во время заседания во вторник, 29 октября, приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием. Законопроект отвечает международным обязательствам Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
Что предусматривает этот законопроект
Железняк рассказал, что текст документа поддержали также САП и НАБУ. Также известно, что он отвечает международным обязательствам Украины. "За" проголосовали 263 нардепа.
Законопроект предусматривает, что соучастник коррупционного преступления сможет заключить соглашение со следствием, но при разоблачении другого соучастника. Это уменьшит ему срок заключения.
В качестве дополнительного наказания суд также может назначать штраф:
- за нетяжкие преступления: 20-120 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;
- за тяжкие преступления: 120 тыс.-6 млн НМДГ;
- за особо тяжкие преступления: 270 тыс.-12 млн НМДГ.
Кроме того, суд сможет конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован. Этот инструмент нельзя будет применять к организаторам схем за исключением, если тот разоблачит другого организатора.
Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий коррупционерам официально откупиться от преступлений.
Также мы писали, что в начале октября Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о соглашении со следствием по расследованию коррупционных дел. "За" проголосовали 268 нардепов.
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