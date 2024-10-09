Угода зі слідством у корупційних справах — Рада підтримала законопроєкт

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України у середу, 9 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних справ. "За" проголосували 268 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

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Що відомо про законопроєкт

"Рада прийняла у першому читанні новий законопроєкт #12039 про угоду зі слідством. Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням. За — 268. Законопроєкт не голосували одразу в цілому, позаяк в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", — розповів нардеп.

Результати голосування за законопроєкт. Фото: t.me/yzheleznyak

Як відомо, цей документ, зокрема, передбачає:

зменшення строку увʼязнення у випадку співпраці зі слідством;

суд зможе визначити як додаткове покарання значний штраф — 102 млн грн максимум за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн — за тяжкий;

суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання узгодять;

"угоду" не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, якщо цей організатор викриє іншого організатора;

якщо йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини. При цьому викриття спільників не буде обов'язковою умовою.