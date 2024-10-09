Соглашение со следствием по коррупционным делам — Рада поддержала законопроект

Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам
Верховная Рада Украины в среду, 9 октября, проголосовала в первом чтении за законопроект о соглашении со следствием по расследованию коррупционных дел. "За" проголосовали 268 нардепов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
Что известно о законопроекте
"Совет принял в первом чтении новый законопроект #12039 о соглашении со следствием. Этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он отвечает нашим международным обязательствам. За — 268. Законопроект не голосовали сразу в целом, так как в зале были оговорки по этому поводу от двух фракций", — рассказал нардеп.
Как известно, этот документ, в частности, предусматривает:
- уменьшение срока заключения в случае сотрудничества со следствием;
- суд сможет определить как дополнительное наказание значительный штраф — 102 млн грн максимум за особо тяжкое преступление и более 4 млн грн — за тяжкое;
- суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания согласуют;
- "соглашение" нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением случая, если этот организатор разоблачит другого организатора;
- если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.
Напомним, в июле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11340, позволяющий коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления. При этом разоблачение сообщников не будет обязательным условием.
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