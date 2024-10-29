Закон про угоди зі слідством — Рада ухвалили рішення

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада під час засідання у вівторок, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт про угоду зі слідством. Законопроєкт відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

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Железняк розповів, що текст документа підтримали також САП та НАБУ. Також відомо, що він відповідає міжнародним зобовʼязанням України. "За" проголосували 263 нардепи.

Результати голосування у ВР. Фото: t.me/yzheleznyak

Законопроєкт передбачає, що співучасник корупційного злочину зможе укласти угоду зі слідством, але за умови викриття іншого співучасника. Це зменшить йому термін ув'язнення.

Як додаткове покарання суд також може призначати штраф:

за нетяжкі злочини: 20-120 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за тяжкі злочини: 120 тис.-6 млн НМДГ;

за особливо тяжкі злочини: 270 тис.-12 млн НМДГ.

Крім того, суд зможе конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено. Цей інструмент не можна буде застосовувати до організаторів схем за винятком, якщо той викриє іншого організатора.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитися від злочинів.

Також ми писали, що на початку жовтня Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних справ. "За" проголосували 268 нардепів.