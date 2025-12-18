Видео
Рада соберет пленарное заседание перед новым годом — что обсудят

Рада соберет пленарное заседание перед новым годом — что обсудят


Дата публикации 18 декабря 2025 11:43
Когда состоится последнее пленарное заседание Рады в 2025 году
Заседание парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада проведет пленарное заседание 27 декабря. На нем планируют принять закон о переименовании "копейки" в "шаг".

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Внеочередное заседание парламента 27 декабря

Причиной созыва заседания стало то, что нардепы сегодня не смогли проголосовали законопроект о десоветизации разменной монеты сразу в двух чтениях. Против выступил Дмитрий Разумков. Он и предложил провести заседание в конце декабря.

Отметим, что неделя 15-19 декабря должна была быть последней пленарной в этом году. Окончательное решение о назначении заседания должен принять Согласительный совет.

Напомним, если закон о переименовании монет примут в целом, то монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Однако есть планы изготовить разменные монеты этого номинала на 2025 год — 20 млн штук.

Также мы писали, сколько денег можно получить за монеты с дефектами.

Верховная Рада монеты Новый год народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
