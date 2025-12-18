Когда состоится последнее пленарное заседание Рады в 2025 году

Рада соберет пленарное заседание перед новым годом — что обсудят
Верховная Рада проведет пленарное заседание 27 декабря. На нем планируют принять закон о переименовании "копейки" в "шаг".
Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 18 декабря.
Внеочередное заседание парламента 27 декабря
Причиной созыва заседания стало то, что нардепы сегодня не смогли проголосовали законопроект о десоветизации разменной монеты сразу в двух чтениях. Против выступил Дмитрий Разумков. Он и предложил провести заседание в конце декабря.
Отметим, что неделя 15-19 декабря должна была быть последней пленарной в этом году. Окончательное решение о назначении заседания должен принять Согласительный совет.
Напомним, если закон о переименовании монет примут в целом, то монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Однако есть планы изготовить разменные монеты этого номинала на 2025 год — 20 млн штук.
