Україна
Рада збере пленарне засідання перед новим роком — що обговорять

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:43
Коли відбудеться останнє пленарне засідання Ради у 2025 році
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада проведе пленарне засідання 27 грудня. На ньому планують ухвалити закон про перейменування "копійки" на "шаг".

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Позачергове засідання парламенту 27 грудня

Причиною скликання засідання стало те, що нардепи сьогодні не змогли проголосували законопроєкт щодо дерадянізації розмінної монети одразу у двох читаннях. Проти виступив Дмитро Разумков. Він і запропонував провести засідання наприкінці грудня.

Зазначимо, що тиждень 15-19 грудня мав бути останнім пленарним у цьому році. Остаточне рішення щодо призначення засідання має ухвалити Погоджувальна рада.

Нагадаємо, якщо закон про перейменування монет ухвалять в цілому, то монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Проте є плани виготовити розмінні монети цього номіналу на 2025 рік — 20 млн штук.

Також ми писали, скільки грошей можна отримати за монети з дефектами.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
