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Рада рассмотрит законопроект о конфискации российских вагонов

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:37
Конфискация российских вагонов - Рада рассмотрит законопроект
Хранение вагонов. Фото: Shutterstock

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий принудительную конфискацию 1592 вагонов, которые принадлежат российским компаниям. Они перейдут в пользу государства.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Закон утвердит указ Президента Украины относительно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июля 2025 года.

В пояснительной записке указано, что Кабинет Министров Украины, рассмотрев обращение АО "Укрзализныця", принял решение о принудительном изъятии имущества, принадлежащего РФ и ее резидентам. Речь идет о 1592 вагонах различных типов, находящихся в собственности резидентов России.

"В условиях военного положения "Укрзализныця" как национальный оператор железнодорожного транспорта общего пользования играет критически важную роль в обеспечении обороноспособности Украины и функционировании отраслей национальной экономики", — говорится в документе.

Напомним, что Новини.LIVE объясняли, что украинское законодательство предусматривает возможность принудительной конфискации имущества в пользу государства, если оно принадлежит резидентам Российской Федерации.

Ранее мы писали, что Укрзализныця получила новые вагоны.

Укрзализныця конфискация законопроект Россия вагон
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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