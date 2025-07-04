Конфискация российских вагонов - Рада рассмотрит законопроект

Хранение вагонов. Фото: Shutterstock

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий принудительную конфискацию 1592 вагонов, которые принадлежат российским компаниям. Они перейдут в пользу государства.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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В пояснительной записке указано, что Кабинет Министров Украины, рассмотрев обращение АО "Укрзализныця", принял решение о принудительном изъятии имущества, принадлежащего РФ и ее резидентам. Речь идет о 1592 вагонах различных типов, находящихся в собственности резидентов России.

"В условиях военного положения "Укрзализныця" как национальный оператор железнодорожного транспорта общего пользования играет критически важную роль в обеспечении обороноспособности Украины и функционировании отраслей национальной экономики", — говорится в документе.

Напомним, что Новини.LIVE объясняли, что украинское законодательство предусматривает возможность принудительной конфискации имущества в пользу государства, если оно принадлежит резидентам Российской Федерации.

Ранее мы писали, что Укрзализныця получила новые вагоны.