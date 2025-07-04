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Рада розгляне законопроєкт про конфіскацію російських вагонів

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:37
Конфіскація російських вагонів - Рада розгляне законопроєкт
Зберігання вагонів. Фото: Shutterstock

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, що передбачає примусову конфіскацію 1592 вагонів, які належать російським компаніям. Вони перейдуть на користь держави.

Про це говориться на сайті Верховної Ради України.

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Що відомо про конфіскацію російських вагонів

Закон затвердить указ Президента України щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року.

У пояснювальній записці зазначено, що Кабінет Міністрів України, розглянувши звернення АТ "Укрзалізниця", ухвалив рішення про примусове вилучення майна, яке належить РФ та її резидентам. Йдеться про 1592 вагони різних типів, що перебувають у власності резидентів Росії.

"В умовах воєнного стану "Укрзалізниця" як національний оператор залізничного транспорту загального користування відіграє критично важливу роль у забезпеченні обороноздатності України та функціонуванні галузей національної економіки", — говориться у документі.

Нагадаємо, що Новини.LIVE пояснювали, що українське законодавство передбачає можливість примусової конфіскації майна на користь держави, якщо воно належить резидентам Російської Федерації. 

Раніше ми писали, що Укрзалізниця отримала нові вагони

Укрзалізниця конфіскація законопроєкт Росія вагон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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