Конфіскація російських вагонів - Рада розгляне законопроєкт

Зберігання вагонів. Фото: Shutterstock

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, що передбачає примусову конфіскацію 1592 вагонів, які належать російським компаніям. Вони перейдуть на користь держави.

Про це говориться на сайті Верховної Ради України.

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У пояснювальній записці зазначено, що Кабінет Міністрів України, розглянувши звернення АТ "Укрзалізниця", ухвалив рішення про примусове вилучення майна, яке належить РФ та її резидентам. Йдеться про 1592 вагони різних типів, що перебувають у власності резидентів Росії.

"В умовах воєнного стану "Укрзалізниця" як національний оператор залізничного транспорту загального користування відіграє критично важливу роль у забезпеченні обороноздатності України та функціонуванні галузей національної економіки", — говориться у документі.

Нагадаємо, що Новини.LIVE пояснювали, що українське законодавство передбачає можливість примусової конфіскації майна на користь держави, якщо воно належить резидентам Російської Федерації.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця отримала нові вагони.