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Головна Новини дня Укрзалізниця отримала 4 нові пасажирські вагони — відомо напрямок

Укрзалізниця отримала 4 нові пасажирські вагони — відомо напрямок

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 18:41
Нові пасажирські вагони в Укрзалізниці — відомо напрямок
Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ
Ключові моменти Куди поїдуть нові вагони

Укрзалізниця отримала ще 4 нові пасажирські вагони. Вони виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі.

Про це повідомила пресслужба компанії у п'ятницю, 27 червня.

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Укрзалізниця отримала 4 нові пасажирські вагони — відомо напрямок - фото 1

Куди поїдуть нові вагони

Вже найближчим часом ці вагони будуть задіяні для перевезення груп харківських дітей до Карпатського регіону для оздоровлення та відпочинку.

Нові плацкартні вагони розраховані на 58 пасажирів. Вони оснащені покращеними полицями, сучасним освітленням, повноцінними місцями для сидіння на другій полиці, а також манежем для немовлят і сповивальним столиком у кожному вагоні.

Станом на сьогодні Укрзалізниця отримала 48 із 66 вагонів у рамках державного замовлення 2023 року. Компанія висловлює подяку уряду за системну підтримку у процесі оновлення рухомого складу та виробникам за якісний український продукт.

Укрзалізниця отримала 4 нові пасажирські вагони — відомо напрямок - фото 2
Новий вагон. Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала 4 нові пасажирські вагони — відомо напрямок - фото 3
Новий вагон. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що Укрзалізниця оголосила про запуск нового пасажирського потяга №148/147, що прокладатиме маршрут між Поліссям та Одеською областю

А також ми писали про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.

Укрзалізниця поїзди потяг пасажири вагон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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