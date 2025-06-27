Нові пасажирські вагони в Укрзалізниці — відомо напрямок

Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ

Укрзалізниця отримала ще 4 нові пасажирські вагони. Вони виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі.

Про це повідомила пресслужба компанії у п'ятницю, 27 червня.

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Вже найближчим часом ці вагони будуть задіяні для перевезення груп харківських дітей до Карпатського регіону для оздоровлення та відпочинку.

Нові плацкартні вагони розраховані на 58 пасажирів. Вони оснащені покращеними полицями, сучасним освітленням, повноцінними місцями для сидіння на другій полиці, а також манежем для немовлят і сповивальним столиком у кожному вагоні.

Станом на сьогодні Укрзалізниця отримала 48 із 66 вагонів у рамках державного замовлення 2023 року. Компанія висловлює подяку уряду за системну підтримку у процесі оновлення рухомого складу та виробникам за якісний український продукт.

Новий вагон. Фото: Укрзалізниця

Новий вагон. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що Укрзалізниця оголосила про запуск нового пасажирського потяга №148/147, що прокладатиме маршрут між Поліссям та Одеською областю.

А також ми писали про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.