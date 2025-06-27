Новые пассажирские вагоны в Укрзализныце - известно направление

Вагон Укрзализныци. Фото: УЗ

Укрзализныця получила еще 4 новых пассажирских вагона. Они изготовлены на Крюковском вагоностроительном заводе.

Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 27 июня.

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Уже в ближайшее время эти вагоны будут задействованы для перевозки групп харьковских детей в Карпатский регион для оздоровления и отдыха.

Новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 пассажиров. Они оснащены улучшенными полками, современным освещением, полноценными местами для сидения на второй полке, а также манежем для младенцев и пеленальным столиком в каждом вагоне.

На сегодня Укрзализныця получила 48 из 66 вагонов в рамках государственного заказа 2023 года. Компания выражает благодарность Правительству за системную поддержку в процессе обновления подвижного состава и производителям за качественный украинский продукт.

Новый вагон. Фото: Укрзализныця

Новый вагон. Фото: Укрзализныця

Напомним, что Укрзализныця объявила о запуске нового пассажирского поезда №148/147, который будет прокладывать маршрут между Полесьем и Одесской областью.

А также мы писали о том, что летом по железной дороге будет ходить больше составов из других городов.