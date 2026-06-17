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Главная Новости дня Рада проведет экстренное заседание, чтобы разблокировать финансирование ВСУ

Рада проведет экстренное заседание, чтобы разблокировать финансирование ВСУ

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 00:52
Рада проведет экстренное заседание, чтобы разблокировать финансирование ВСУ
Депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

На этой неделе, в четверг, 18 июня, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Цель — разблокировать законопроект о финансировании ВСУ, который заблокировала оппозиция.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 18 июня

Первым о внеочередном заседании рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» и председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, парламент соберется по просьбе главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

"Верховная Рада внеочередно соберется в четверг, 18 июня, чтобы разблокировать заблокированный оппозицией законопроект о финансировании армии. Федоров обратился к нам с соответствующим письмом", — написал он в Telegram.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 18 червня
Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Позже информацию о заседании подтвердил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он опубликовал текст обращения Федорова и уточнил, что законопроект заблокировала фракция "Европейская солидарность".

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"Верховная Рада соберется на заседание в четверг, 18 июня, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии, который заблокировала фракция "Европейская солидарность". Заседание состоится по просьбе... Федорова", — написал Арахамия.

Рада терміново збереться через законопроєкт про фінансування армії
Публикация Давида Арахамии. Фото: скриншот

Издание "Интерфакс-Украина" отмечает, что 10 июня парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №15224 о внесении изменений в госбюджет-2026 в сфере безопасности и обороны.

Однако, согласно информации на сайте ВР, в парламенте зарегистрировано 7 проектов постановлений об отмене голосования по этому законопроекту. Авторами шести проектов постановления являются народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", а еще один проект был зарегистрирован членом депутатской группы "За будущее" Анной Скороход.

Как сообщало Новони.LIVE, несколько дней назад глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал старт первого этапа масштабной трансформации системы военной службы. В частности, правительство приняло решения, предусматривающие введение новых контрактов, повышение зарплат военным и не только.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Нины Южаниной, повышение зарплат военным вряд ли будет реализовано с 1 июля. Она считает, что этот вопрос, вероятно, отложат до сентября.

Верховная Рада выплаты армия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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