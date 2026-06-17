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Головна Новини дня Рада проведе термінове засідання, щоб розблокувати фінансування ЗСУ

Рада проведе термінове засідання, щоб розблокувати фінансування ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 00:52
Рада проведе термінове засідання, щоб розблокувати фінансування ЗСУ
Депутати в сесійному залі. Фото: пресслужба Ради

Цього тижня у четвер, 18 червня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Мета — розблокувати законопроєкт про фінансування ЗСУ, який заблокувала опозиція.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 18 червня

Першим про позачергове засідання розповів нардеп від "Слуги народу" та голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, парламент збереться на прохання голови Міноборони України Михайла Федорова.

"ВР позачергово збереться у четвер, 18 червня, аби розблокувати заблокований опозицією законопроект про фінансування армії. Федоров звернувся до нас з відповідним листом", — написав він у Telegram.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 18 червня
Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Пізніше інформацію про засідання підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він показав текст звернення Федорова та уточнив, що законопроект заблокувала "Європейська солідарність".

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"Верховна Рада збереться на засідання у четвер 18 червня, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція "Європейська Солідарність". Засідання відбудеться на прохання... Федорова", — написав Арахамія.

Рада терміново збереться через законопроєкт про фінансування армії
Публікація Давида Арахамії. Фото: скриншот

Видання "Інтерфакс-Україна" зазначає, що 10 червня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №15224 щодо внесення змін до держбюджету-2026 у сфері сектору безпеки та оборони.

Однак згідно інформації на сайті ВР, у парламенті зареєстровано 7 проектів постанов про скасування голосування за цей сказано. Автори 6 проєктів постанови — це нардепи з фракції "Європейська солідарність", а ще один був зареєстрований членом депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому очільник Міноборони Михайло Федоров анонсував старт першого етапу масштабної трансформації системи військової служби. Зокрема, уряд ухвалив рішення, які передбачають запровадження нових контрактів, підвищення зарплат військовим і не тільки.

Також ми писали, що за словами народної депутатки Ніни Южаніної, підвищення зарплат військовим навряд чи буде реалізовано з 1 липня. Вона вважає, що це питання, ймовірно, відкладуть до вересня.

Верховна Рада виплати армія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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