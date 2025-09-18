Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада просит Зеленского предоставить Парубию звание Героя Украины

Рада просит Зеленского предоставить Парубию звание Героя Украины

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:52
Зеленскому предложили предоставить Парубию звание Героя Украины
Андрей Парубий. Фото: Парубий / Facebook

Верховная Рада приняла обращение к президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины Андрею Парубию. За решение проголосовали 230 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 18 сентября.

Реклама
Читайте также:
Рада просить Зеленського надати Парубію звання Героя України - фото 1
Голосование депутатов Верховной Рады. Фото: Железняк/Telegram

Обращение парламента к президенту

Парламент поддержал инициативу о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины. Решением 230 голосов народные депутаты обратились к главе государства с соответствующей просьбой. По словам Железняка, этот вопрос был одним из ключевых в повестке дня заседания.

Рада просить Зеленського надати Парубію звання Героя України - фото 1
Сообщение Железняка в Telegram. Фото: скриншот

30 августа Андрея Парубия застрелили во Львове. Нападавший сделал восемь выстрелов, после чего был задержан и 2 сентября отправлен под стражу сроком на два месяца без права залога. Президент Владимир Зеленский подтвердил факт задержания и сообщил, что подозреваемый уже дал показания.

Речь идет о 52-летнем жителе Львова, которому грозит пожизненное заключение. Он признал вину. Впоследствии мужчина попросил обменять его на украинских военнопленных.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый сообщил: петиция о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины собрала более 25 тысяч подписей.

Ранее мы также информировали, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался относительно убийства экс-главы парламента Андрея Парубия.

Владимир Зеленский Верховная Рада Ярослав Железняк Герой Украины Андрей Парубий
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации