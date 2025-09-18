Зеленскому предложили предоставить Парубию звание Героя Украины

Андрей Парубий. Фото: Парубий / Facebook

Верховная Рада приняла обращение к президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины Андрею Парубию. За решение проголосовали 230 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Голосование депутатов Верховной Рады. Фото: Железняк/Telegram

Обращение парламента к президенту

Парламент поддержал инициативу о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины. Решением 230 голосов народные депутаты обратились к главе государства с соответствующей просьбой. По словам Железняка, этот вопрос был одним из ключевых в повестке дня заседания.

Сообщение Железняка в Telegram. Фото: скриншот

30 августа Андрея Парубия застрелили во Львове. Нападавший сделал восемь выстрелов, после чего был задержан и 2 сентября отправлен под стражу сроком на два месяца без права залога. Президент Владимир Зеленский подтвердил факт задержания и сообщил, что подозреваемый уже дал показания.

Речь идет о 52-летнем жителе Львова, которому грозит пожизненное заключение. Он признал вину. Впоследствии мужчина попросил обменять его на украинских военнопленных.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый сообщил: петиция о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины собрала более 25 тысяч подписей.

Ранее мы также информировали, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался относительно убийства экс-главы парламента Андрея Парубия.