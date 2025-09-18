Відео
Україна
Головна Новини дня Рада просить Зеленського надати Парубію звання Героя України

Рада просить Зеленського надати Парубію звання Героя України

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 11:52
Зеленському запропонували надати Парубію звання Героя України
Андрій Парубій. Фото: Парубій / Facebook

Верховна Рада ухвалила звернення до президента України з проханням надати звання Героя України Андрію Парубію. За рішення проголосували 230 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram у четвер, 18 вересня.

Читайте також:
Рада просить Зеленського надати Парубію звання Героя України - фото 1
Голосування депутатів Верховної Ради. Фото: Железняк/Telegram

Звернення парламенту до президента

Парламент підтримав ініціативу щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України. Рішенням 230 голосів народні депутати звернулись до глави держави з відповідним проханням. За словами Железняка, це питання було одним із ключових у порядку денному засідання.

Рада просить Зеленського надати Парубію звання Героя України - фото 1
Допис Железняка у Telegram. Фото: скриншот

30 серпня Андрія Парубія застрелили у Львові. Нападник зробив вісім пострілів, після чого був затриманий і 2 вересня відправлений під варту строком на два місяці без права застави. Президент Володимир Зеленський підтвердив факт затримання й повідомив, що підозрюваний уже дав свідчення.

Йдеться про 52-річного мешканця Львова, якому загрожує довічне ув’язнення. Він визнав провину. Згодом чоловік попросив обміняти його на українських військовополонених.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий повідомив: петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України зібрала понад 25 тисяч підписів.

Раніше ми також інформували, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловився щодо вбивства ексголови парламенту Андрія Парубія.

Володимир Зеленський Верховна Рада Ярослав Железняк Герой України Андрій Парубій
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
